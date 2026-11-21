Pogoda Arktyczne powietrze nad Polską. Deszcz zamienia się w mokry śnieg Oprac. Matylda Dziechcińska Oprac. Agnieszka Stradecka Zespół autorów |

Prognoza pogody na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak tłumaczy synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Untun-Pyziołek, Polska znajduje się pod wpływem silnego wiru niżowego Talia z centrum nad środkowym Bałtykiem. Układ ten, wraz z wyżem Manuel - zmierzającym znad Grenlandii w kierunku Norwegii - zaciąga nad nasz kraj zimne masy powietrza arktycznego o cechach morskich znad Oceanu Arktycznego. Spływ ten poprzedza front chłodny, który zalega o poranku nad południową Polską.

Właśnie dlatego występujące w tej części kraju opady deszczu przechodzą w mokry śnieg. W sobotę front odsunie się znad Pogórza Karpackiego i Karpat, by wędrować dalej w kierunku Bałkanów. W zimnej masie powietrza nad Bałtykiem i Danią uformował się także wtórny front chłodny, obejmujący północne krańce kraju.

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Tu pojawił się śnieg. Gdzie jeszcze spadnie?

Na południu Polski o godzinie 6 rano było pochmurnie z opadami deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Jak poinformowała synoptyk, deszcz ten przechodził w mokry śnieg w okolicach miast: Dąbrowa Tarnowska, Mielec, Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Stalowa Wola, Leżajsk, Biłgoraj, Zamość, Tomaszów Lubelski, Hrubieszów. Kolejnymi regionami, w których występowały opady mieszane przechodzące stopniowo w śnieg, były: Podbeskidzie, Beskid Śląski i Żywiecki oraz Tatry i Podhale.

W najbliższych godzinach przybędzie będzie miejsc z opadami mokrego śniegu - zwłaszcza na przedpolu Karpat. Opady śniegu będą miały natężenie od 0,5 do jednego centymetra na godzinę.

Efekt morza wciąż aktywny

O godzinie 6 rano pochmurno było też na środkowym i wschodnim Pomorzu. Pasy z przelotnymi opadami deszczu i śniegu, które tworzyły się za sprawą efekt morza, rozciągały się w rejonie Kołobrzegu, Szczecinka, Koszalina, Chojnic, a także w pasie od Łeby i Władysławowa po Kartuzy i Trójmiasto. W okolicach Gdańska, Gdyni i Sopotu, a także na północy województwa warmińsko-mazurskiego nadal pada.

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Jak wyjaśniła synoptyk, do efektu morza - w zależności od kontekstu zwanego także efektem jeziora - dochodzi, gdy mroźne powietrze arktyczne spływa nad wciąż ciepłe wody zbiornika wodnego. Kluczem do jego powstania jest duży kontrast termiczny. Wytworzył się on między warstwą powierzchniową Bałtyku a napływającym powietrzem arktycznym z Grenlandii.

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Radar i mapa opadów