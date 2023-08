Antycyklon Lotte odsuwa chłód. W długi weekend nawet 35 stopni i burze na linii nawałnic

Pogoda w kolejnych dniach znów stanie się bardziej typowa dla lata. Pogodowe stery przejął antycyklon (wyż) Lotte, który odsuwa od naszego kraju chłód. W wielu regionach zrobi się upalnie. Jednak w przyszłym tygodniu możliwy jest także powrót gwałtownych zjawisk, takich jak burze z ulewnym deszczem i gradem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogodę w Polsce kształtuje pogodny antycyklon (wyż) Lotte z centrum nad Alpami i południową Francją - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. - Rozwija się sytuacja, która zahamuje napływ do nas polarnych chłodnych mas powietrza znad Północnego Atlantyku, a stworzy warunki do powolnego, ale trwałego napływu ciepłych mas powietrza z południa - dodała.

W piątek pierwszymi oznakami zmian będą koniec dość silnego i porywistego wiatru oraz wzrost temperatury, przede wszystkim wysoko w Karkonoszach (w swobodnej atmosferze). Jeszcze w czwartek rano na Śnieżce były 4 stopnie Celsjusza, w piątek temperatura powinna wynieść do 12 st. C, a w sobotę do 16/17 st. C.

- To oznacza wkraczanie mas powietrza zwrotnikowego, co odbije się w sobotę w temperaturze powietrza wynoszącej na Śląsku blisko 30 stopni - zaznaczyła Unton-Pyziołek.

W niedzielę niż znad Północnego Atlantyku przypuści szturm za pomocą chłodnych mas powietrza. Popchnie w naszym kierunku front, dlatego też na zachodzie i w głębi kraju pojawią się deszcze oraz burze. Pomimo to wyż i czapa gorąca, rozwijające się nad południową Europą, odsuną chłód od środkowej części kontynentu.

W poniedziałek i wtorek znajdziemy się w gorącej masie powietrza znad Afryki Północnej, w którym temperatura wrosnąć może na południu i w centrum Polski do 34/35 st. C. W związku z dość znaczną wilgotnością powietrza, na zachodzie mogą rozwinąć się w godzinach popołudniowych i wieczornych burze na linii nawałnic.

- Taki urok prawdziwego lata - podsumowała Unton-Pyziołek.

Pogoda na weekend

W piątek możemy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia, tylko okresami na północy okresami chmur będzie więcej. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 23/24 st. C w centrum kraju do 24/25 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu.

Sobota będzie pogodna, jedynie po południu na północnym zachodzie zachmurzenie wzrośnie do dużego, a pod wieczór możliwe są też przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni, skręcający od zachodu na południe wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela na północy, zachodzie i w centrum kraju przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. Na południowym zachodzie i w centrum możliwe są także burze z gradem i opadami rzędu 30 l/mkw. Pogodnie będzie jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Pomorzu, przez 29 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr nadchodzący z zachodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, tylko w burzach powieje silnie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na długi weekend

W poniedziałek będzie pogodnie. Tylko na Pomorzu utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, może przelotnie padać deszcz do 10 l/mkw., a także zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 28 st. C na północy, przez 30 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Podczas burz będzie przybierać na sile.

Wtorek upłynie pod znakiem pogodnej aury, tylko na zachodzie kraju zachmurzenie może być duże i niewykluczone są przelotne opady deszczu. Pod wieczór możliwe są burze z gradem i opadami do 30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 33 st. C w centrum kraju, do 34 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z południa, w czasie burz wiatr może wiać silniej.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl