Antycyklon Jasper będzie rządził pogodą w Polsce. Co nas czeka

W najbliższym czasie pogodę w Polsce będzie kształtował antycyklon Jasper. Sprawi on, że w kraju na chwilę się rozpogodzi, przyniesie też ochłodzenie. Taka aura nie pozostanie z nami jednak na długo.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W okresie prognozy Polska dostanie się pod wpływ rozległego, słonecznego antycyklonu (wyżu) Jasper znad Skandynawii - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Jego centrum, z ciśnieniem około 1025 hektopaskali, ulokowane będzie nad Norwegią. Po wschodnich peryferiach wyżu do Polski napływać będą chłodne masy powietrza z północy Europy.

W nocy ze środy na czwartek na południu i częściowo na zachodzie zaznaczy się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, która powoli przemieszcza się z północnego wschodu na południowy zachód.

- Na froncie w dalszym ciągu spodziewane jest pełne zachmurzenie. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu, przechodzące na obszarach podgórskich w opady deszczu ze śniegiem, a w górach - śniegu. W ciągu dnia większe zachmurzenie pozostanie już jedynie na południu kraju, natomiast w pozostałych regionach zapanuje pogodna i słoneczna aura, bez najmniejszych szans na opady - opowiadał Zdonek.

Prognoza temperatury na okres 7-11.03 ventusky.com

Pogoda na czwartek 7.03.2024

Czwartek zapowiada się pogodnie i słonecznie. Jedynie na południu kraju prognozowane jest duże zachmurzenie ze słabymi opadami śniegu i mokrego śniegu, występującymi głównie w górach oraz na obszarach podgórskich. Lokalnie możemy spodziewać się opadów marznących. Termometry pokażą od 4-5 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 7-8 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-wschodni.

Pogoda na piątek 8.03.2024

W piątek niebo nad całą Polską będzie słoneczne. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 5 st. C w Suwałkach do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr wiejący ze zmiennych kierunków będzie słaby.

Prognoza opadów na okres 7-11.03 ventusky.com

Pogoda na weekend 9-10.03.2024

- W sobotę od zachodu będziemy dostawać się pod wpływ układów niskiego ciśnienia znad Zachodniej Europy, z czym związane będzie nieco większe lokalne zachmurzenie oraz napływ ciepłego powietrza z południa Europy. Miejscami termometry ponownie wskażą powyżej 10 stopni - zaznaczył Zdonek.

Sobota zapowiada się słonecznie, jedynie na zachodzie chmur może być więcej. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C w Suwałkach do 11 st. C Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

W niedzielę w kraju zapanuje duże zachmurzenie. Na północy i w centrum przelotnie popada deszcz. Termometry wskażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny.

Pogoda na poniedziałek 11.03.2024

Poniedziałek przyniesie nam pochmurne niebo z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr.

Prognoza porywów wiatru na okres 7-11.03 ventusky.com

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl