Amerykańska prognoza pogody na lato 2023 dla Europy. Czego spodziewać się w Polsce

Prognoza pogody na lato 2023 dla Europy została opracowana przez amerykańskich specjalistów. Według nich w wielu regionach Europy lato zapowiada się mniej upalnie niż ubiegłe, za to przyniesie ze sobą pożary, powodzie i gwałtowne warunki atmosferyczne. Ulewy nie rozwiążą jednak problemu suszy, który od ubiegłego roku trapi południową część kontynentu.

Portal AccuWeather opublikował prognozę na lato dla Europy. W tym roku astronomiczny początek tej pory roku przypadnie na 21 czerwca, ale letnia pogoda zagości u nas dość szybko, podobnie jak we Francji, Niemczech, krajach bałtyckich i części Skandynawii. Meteorolodzy przewidują, że przejście wiosny w lato zajmie nieco dłużej w południowo-wschodniej części kontynentu.

Gorące, południowe noce

Według danych Copernicus Climate Change Service, lato 2022 roku było najgorętszym w historii kontynentu europejskiego. Upalna aura wpłynęła na rolnictwo, przemysł i społeczeństwa, przyczyniając się do śmierci wielu ludzi i doprowadzając co katastrofalnych susz. Chociaż w tym roku część Europy doświadczyła już fali wiosennych upałów, meteorolodzy twierdzą, że letnie miesiące nie przyniosą aż tak wielu fal upałów, jak w zeszłym roku - a przynajmniej nie we wszystkich regionach.

- Czasami będzie gorąco, zwłaszcza od Półwyspu Iberyjskiego po południową Francję i północne Włochy, ale jest mało prawdopodobne, aby powtórzyły się ekstremalne rekordowe upały z zeszłego lata - przekazał meteorolog Tyler Roys z portalu AccuWeather.

Napływający nad te obszary strumień wilgoci znad Oceanu Atlantyckiego powinien zwiększyć zachmurzenie, co w ciągu dnia pomoże zmniejszyć temperatury. Jednak w nocy zachmurzenie może działać jak koc, zatrzymując ciepło, przez co noce mogą okazać się nadzwyczajnie ciepłe. To zła wiadomość dla mieszkańców południowej Europy.

- Zdecydowana większość budynków w Europie jest zaprojektowana tak, aby zatrzymywać ciepło. Jeśli temperatury w ciągu nocy nie będą spadać, pomieszczenia się nie ochłodzą, co z czasem może powodować problemy zdrowotne związane z upałem - wyjaśnił Roys.

Prognoza suszy - lato 2023 tvnmeteo.pl za AccuWeather

Sucho i niebezpiecznie na północy

Zgodnie z przewidywaniami, w północnej części Europy tegoroczne lato będzie suchsze i cieplejsze w porównaniu z danymi historycznymi. Upały i susze po raz kolejny zawitają do Irlandii, Wielkiej Brytanii i Skandynawii, co budzi obawy o bezpieczeństwo, szczególnie na terenach leśnych.

- Istnieje ryzyko, że Skandynawia doświadczy powtórki z 2018 roku, kiedy to na skutek ciepłej, suchej pogody cały region ogarnęły pożary - powiedział Roys. - Ta część świata nie jest przygotowana do radzenia sobie z tego typu warunkami atmosferycznymi.

Okresy suszy spodziewane są także w Irlandii i Wielkiej Brytanii, ale najprawdopodobniej będą one przeplatać się z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Meteorolodzy wyjaśnili, że najgorsza sytuacja zapanuje w regionie w czerwcu i lipcu.

- Ilość opadów w drugiej części lata może zależeć od tropikalnych wzorców pogodowych na Oceanie Atlantyckim, które mogą zostać skierowane w kierunku Europy - powiedział Roys. - Pod koniec sierpnia mogą one zaznaczyć swój wpływ na Wyspach Brytyjskich.

Zagrożenie pożarowe - lato 2023 tvnmeteo.pl za AccuWeather

Burze nad Europą Wschodnią

Południowo-wschodnia Europa jest obszarem, który w nadchodzącym sezonie będzie mniej narażony na częste fale upałów. Lato na Węgrzech, w Rumunii i Serbii ma być zbliżone do średniej pod względem temperatur, jednak prognoza wskazuje, że obszary te będą narażone na częste występowanie gwałtownych zjawisk atmosferycznych - ulew, burz, opadów gradu. Drugi "burzowy korytarz" ma przebiegać od północnej Francji po Niemcy i Polskę.

Według Roysa, opady w naszej części Europy powinny być zbliżone do historycznej średniej, a na Bałkanach mogą nawet ją przekroczyć. Chociaż pomoże to ograniczyć skutki suszy, burze zwiększą ryzyko powodzi błyskawicznych. Meteorolog dodał jednak, że lato przyniesie nie tylko burze - w trakcie nadchodzących miesięcy spodziewane są okresy "przyjemnej" pogody. Momentami będzie także bardzo ciepło.

- Spodziewamy się, że tego lata liczba dni z temperaturą 32 stopni Celsjusza lub wyższą będzie nieco wyższa od średniej historycznej - powiedział Roys. - Czy jednak będą one tak częste, jak w ciągu ostatnich kilku lat? Nie.

Ryzyko gwałtownych zjawisk pogodowych - lato 2023 tvnmeteo.pl za AccuWeather

Nie uciekniemy przed suszą

Chociaż lato nie zapowiada się aż tak upalnie jak to ubiegłe, susza da się we znaki mieszkańcom znaczącej części Europy. Obecnie trwa ona na Półwyspie Iberyjskim, w południowej Francji i północnych Włoszech. Już w kwietniu poziom wody we włoskiej rzece Pad był porównywalny do tego z zeszłego lata - miejscami doszło wtedy do prawie całkowitego wyschnięcia koryta. Zasobów wód powierzchniowych nie odnowiła nawet topniejąca pokrywa śnieżna w Alpach, ponieważ ubiegła zima była tam niezwykle sucha.

Meteorolodzy podkreślili, że rekordowe powodzie, które wystąpiły w północno-wschodnim regionie Emilia-Romania we Włoszech, wcale nie złagodziły skutków suszy i nie daje żadnych wskazówek co do tego, co nadejdzie tego lata. Chociaż w Hiszpanii, Portugalii i południowej Francji sumy opadów mogą być zbliżone do normy, jednak są one z natury niskie.

- Latem w tej części kontynentu deszcz przyniesie tylko krótkotrwałą ulgę, a susza, która pogorszyła się zeszłego lata, pozostanie z nami - powiedział Roys.

Długotrwała susza może mieć negatywny wpływ na zaopatrzenie w wodę, transport wodny i rolnictwo, przy czym najbardziej podatna na nią będzie kukurydza. W regionie mogą występować także suche burze, przynoszące ze sobą skąpe opady deszczu i wiele wyładowań atmosferycznych. W takich warunkach szczególnie łatwo o zaprószenie ognia.

Amerykańska prognoza na lato 2023 dla Polski

Meteorolodzy AccuWeather przewidują, że nadchodzące lato przyniesie Polsce niewielkie w skali Europy zagrożenie pożarowe, jednak nie oznacza to, że jesteśmy bezpieczni - północna część kraju będzie mierzyć się z nadzwyczajnie suchą aurą. Susza obejmie swoim zasięgiem większość regionów, głównie na północy i w centrum kraju. Na prawie całym obszarze Polski letnie miesiące będą burzowe, a szczególnie duże zagrożenie będą stanowiły w północno-zachodnich regionach.

Rodzaje suszy PAP/EPA, Małgorzata Latos)

Autor:as

Źródło: AccuWeather