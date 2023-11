IMGW prognozuje nawet -17 stopni. Alarmy

czytaj dalej

Władze w zachodnich Niemczech wezwały we wtorek mieszkańców do pozostania w domach, ostrzegając przed intensywnymi opadami śniegu. Niebezpieczne warunki pogodowe przyczyniły się do licznych wypadków drogowych, w których dwie osoby zginęły. Z samochodów na zablokowanych drogach ewakuowani zostali uwięzieni kierowcy. W jednej ze szkół w Hesji wieczorem w poniedziałek utknęli uczniowie.