Zawieje, intensywne opady śniegu, silny wiatr. Alertów IMGW przybywa

Alerty IMGW drugiego stopnia - intensywne opady śniegu

- śląskiego , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim, gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 18 we wtorek do godz. 6 w czwartek;

- małopolskiego , w powiatach w południowo-zachodniej części regionu, w którym ostrzeżenia będą ważne od godz. 20 we wtorek do godz. 6 w czwartek.

Alarmy IMGW drugiego stopnia - zawieje/zamiecie śnieżne

Prognozowane są powyżej 600 m n.p.m. zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 25-40 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 17 we wtorek do godz. 14 w środę.

Alarmy IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Na Dolnym Śląsku ostrzeżenia będą ważne od godz. 17 we wtorek do godz. 17 w środę. Na Pomorzu niebezpiecznie będzie od godz. 16 we wtorek do godz. 2 w środę. W pozostałych regionach wejdą w życie o godz. 22 we wtorek i będą obowiązywać do godz. 6 w czwartek.