Alerty IMGW. Zawieje i zamiecie mogą zagrażać życiu i zdrowiu

Jak poinformował w czwartek nad ranem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy porywy wiatru na Bałtyku dochodziły do 101 kilometrów na godzinę. Wzdłuż Wybrzeża najsilniej wiało w Łebie - do 83 km/h - poinformował w czwartek nad ranem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak dodali synoptycy, największe wzrosty poziomu morza odnotowano we Władysławowie. "Zabrakło pięciu centymetrów do przekroczenia stanu ostrzegawczego" - poinformowali synoptycy. Dodali, że w najbliższym czasie możliwe są kolejne wahania i wzrosty.