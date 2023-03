Silny wiatr w połowie kraju. IMGW ostrzega

czytaj dalej

Akcja ratunkowa mająca na celu dotarcie do polskiego podróżnika Marcina Gienieczki została w piątek wieczorem przerwana z powodu złych warunków atmosferycznych. Zostanie wznowiona, gdy pozwoli na to pogoda - poinformowała w piątek wieczorem rzeczniczka gubernatora Svalbardu. Marcin Gienieczko zamierzał zdobyć na nartach najwyższy szczyt archipelagu, jednak doszło do załamania pogody.