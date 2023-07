W tych regionach będzie grzmieć i może spaść grad. Alerty IMGW

czytaj dalej

Nowa fala gorąca dotarła na początku tego tygodnia do krajów południowej Europy. Temperatura we Włoszech ma przekroczyć znacznie 40 stopni Celsjusza. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) poinformowała, że fala upałów w niektórych częściach basenu Morza Śródziemnego od połowy tygodnia jeszcze się nasili i może potrwać do sierpnia.