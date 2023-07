Pogoda zagrożeniem dla życia i zdrowia. Alerty IMGW niemal w całym kraju

IMGW wydał kolejne ostrzeżenia meteorologiczne. W niemal całej Polsce obowiązują alerty drugiego i pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Zjawiskom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywisty wiatr. Sprawdź, gdzie pogoda będzie zagrożeniem dla życia i zdrowia.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia.

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

Synoptycy wydali pomarańczowe alerty IMGW przed burzami z gradem. Najbardziej niebezpiecznych zjawisk można spodziewać się w województwach:

- świętokrzyskim, w powiatach: włoszczowskim, kieleckim, Kielce, staszowskim, buskim, pińczowskim, jędrzejowskim i kazimierskim;

- podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim, brzozowskim, rzeszowskim, Rzeszów, strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, mieleckim, kolbuszowskim;

- małopolskim;

- śląskim, wszędzie z wyjątkiem powiatów północnych.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, lokalnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę, punktowo do 90 km/h. Miejscami wystąpić może grad.

Alerty wygasną o godz. 5 we wtorek.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - burze z gradem

Żółte ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim, gdzie alerty będą w mocy do godz. 2 we wtorek;

- pomorskim. Na zachodzie i w centrum regionu ostrzeżenia będą w mocy do godz. 2 we wtorek, a na wschodzie - od godz. 19 w poniedziałek do 4 we wtorek;

- wielkopolskim, gdzie alerty będą w mocy od godz. 17 do godz. 4, tylko na wschodzie województwa - od godz. 19 do 4;

- lubuskim, gdzie na północy regionu ostrzeżenia będą aktywne do godz. 2 w czwartek, a na południu - od godz. 17 w poniedziałek do 3 we wtorek;

- dolnośląskim. Alerty będą w mocy do północy;

- opolskim. Alerty będą w mocy do północy;

- śląskim, w powiatach nieobjętych alertami drugiego stopnia, gdzie ostrzeżenia pozostaną ważne do godz. 5 we wtorek;

- łódzkim, gdzie ostrzeżenia będą towarzyszyły od godz. 19 w poniedziałek do godz. 4-5 we wtorek;

- świętokrzyskim, w powiatach nieobjętych alertami wyższego stopnia, gdzie alerty będą w mocy od godz. 19 w poniedziałek do godz. 7 we wtorek;

- podkarpackim, wszędzie, gdzie nie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Alerty będą w mocy od godz. 19 w poniedziałek do godz. 7 we wtorek;

- lubelskim, gdzie ostrzeżenia będą obowiązywały godz. 19 w poniedziałek do godz. 7 we wtorek;

- mazowieckim. Na zachodzie regionu alerty będą w mocy od godz. 19 w poniedziałek do godz. 4 we wtorek, a w pozostałych powiatach - od godz. 20-21 w poniedziałek do godz. 7 we wtorek;

- kujawsko-pomorskim, gdzie ostrzeżenia będą aktywne od godz. 19 w poniedziałek do godz. 4 we wtorek;

- warmińsko-mazurskim, poza powiatami wschodnimi. Alerty będą w mocy od godz. 20 w poniedziałek do godz. 7 we wtorek.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 10-25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 75-85 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Alerty IMGW pierwszego stopnia - upał

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem obowiązują w województwach:

- dolnośląskim, w powiatach: lubińskim, wołowskim, trzebnickim, milickim, oleśnickim, oławskim, wrocławskim, Wrocław, średzkim, legnickim, Legnica, jaworskim, świdnickim, dzierżoniowskim, strzelińskim, ząbkowickim;

- opolskim.

Prognozowana temperatura maksymalna w dzień (mierzona w cieniu) sięgnie 30-31 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy wyniesie około 18 st. C.

Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w poniedziałek.

Jak przetrwać upały RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Zasady bezpieczeństwa podczas burzy RCB

