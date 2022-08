Niemal cała Polska w alarmach IMGW. Uważajmy

Alarmy przed upałem i burzami z gradem są w mocy. IMGW ostrzega przed temperaturą sięgającą miejscami 34 stopni Celsjusza. Zagrożeniem będą też wyładowania atmosferyczne, podczas których spadnie do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

- mazowieckim , z wyjątkiem powiatów na krańcach zachodnich, gdzie ważne będą do godz. 20 w niedzielę;

- warmińsko-mazurskim , w powiatach centralnych i wschodnich, gdzie ważne będą do godz. 20 w niedzielę;

- podlaskim , gdzie ważne będą do godz. 20 w niedzielę;

- małopolskim , w powiatach wschodnich, gdzie ważne będą do godziny 20 w sobotę;

- podkarpackim , gdzie ważne będą do godz. 20 w niedzielę;

- świętokrzyskim , we wschodniej części województwa, gdzie niebezpiecznie będzie do godz. 20 w sobotę;

- łódzkim , w powiatach na krańcach wschodnich, gdzie ważne będą do godziny 20 w sobotę;

- lubelskim , gdzie ważne będą do godziny 20 w niedzielę.

Temperatura w ciągu dnia ma sięgnąć od 30 do 33-34 stopni Celsjusza. W nocy termometry pokażą minimalnie od 17 do 19 st. C.