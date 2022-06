Czeka nas upalny weekend. Prognoza zagrożeń IMGW

czytaj dalej

W długi weekend, a więc od czwartku do niedzieli, w Polsce utonęło 19 osób. Dwie osoby utonęły tuż przedtem, czyli w środę. Najwięcej, bo dziewięć osób, poniosło śmierć w niedzielę, kiedy mieliśmy do czynienia z bardzo słoneczną pogodą, co przyczyniło się do tłumnego korzystania z wypoczynku nad wodą - powiedział rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka.