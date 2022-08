IMGW ostrzega przed upałami. Pomarańczowe alerty

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 30 do 33-34 stopni Celsjusza. W nocy termometry mają pokazać minimalnie od 17 do 19 st. C. Ostrzeżenia stracą ważność w czwartek o godzinie 18.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - upał

W dzień temperatura maksymalna osiągnie od 29 do 32 st. C, a w nocy termometry wskażą minimalnie od 14 do 17 st. C.