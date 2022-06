Alerty IMGW nawet drugiego stopnia. Koniec roku szkolnego miejscami nieznośnie upalny

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

Prognozowana jest temperatura maksymalna w dzień od 30 stopni Celsjusza do 33 st. C. Temperatura minimalna w nocy ma wynieść od 18 st. C do 20 st. C.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - upał

W tych regionach przewiduje się temperaturę maksymalną w ciągu dnia od 30 st. C do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy powinna osiągać od 14 st. C do 17 st. C.