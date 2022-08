12 województw z pomarańczowymi alarmami IMGW przed upałem. W kolejnych dniach przybędzie ostrzeżeń

IMGW wydał alerty drugiego i pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Według prognozy zagrożeń w kolejnych dniach oprócz wysokiej temperatury we znaki dadzą nam się także burze z gradem. Sprawdź, gdzie pogoda będzie niebezpieczna dla życia i zdrowia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne i prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW drugiego stopnia - upał

Alerty drugiego stopnia przed upałem zostały wydane dla województw:

- zachodniopomorskiego;

- pomorskiego;

- lubuskiego;

- dolnośląskiego, poza powiatami południowymi;

- opolskiego;

- śląskiego, poza powiatami żywieckim i cieszyńskim;

- małopolskiego, dla powiatów olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, bielskiego i Bielsko-Biała;

- świętokrzyskiego, dla powiatów koneckiego i włoszczowskiego;

- mazowieckiego, dla powiatów zachodnich;

- wielkopolskiego;

- kujawsko-pomorskiego;

- warmińsko-mazurskiego, dla powiatów braniewskiego, elbląskiego, Elbląg, iławskiego i nowomiejskiego.

W województwie zachodniopomorskim oraz zachodnich i północnych powiatach województwa pomorskiego temperatura maksymalna w środę wyniesie od 30 stopni Celsjusza do 33 st. C, w czwartek od 33 st. C do 36 st. C. W nocy termometry pokażą od 17 st. C do 20 st. C. Ostrzeżenia wejdą w życie w środę o godzinie 13 i wygasną w czwartek o godz. 20.

W większości regionów temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 st. C do 34 st. C, w czwartek lokalnie do 35 st. C. W nocy na termometrach zobaczymy od 16 st. C do 20 st. C. Ostrzeżenia wejdą w życie w środę o godzinie 13-14 i wygasną w piątek o godz. 18 poza centralną Polską, gdzie zaczną obowiązywać w czwartek o godz. 14 i wygasną w piątek o godz. 20.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - upał

IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed upałem. Obowiązują one w województwie dolnośląskim w powiatach lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, ząbkowickim i kłodzkim.

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 31 st. C. Temperatura minimalna w nocy sięgnie od 13 st. C do 17 st. C. W powiatach lubańskim, lwóweckim, karkonoskim i Jelenia Góra alerty będą ważne od godz. 13 w środę, a w pozostałych powiatach - od czwartku od godziny 13. Wygasną one w piątek o godz. 18.

Prognoza zagrożeń na piątek - upał i burze z gradem

W piątek może czekać nas kontynuacja upalnej aury. Czas trwania wszystkich czwartkowych ostrzeżeń może zostać wydłużony. Oprócz tego synoptycy planują dodać alerty drugiego stopnia dla województwa podkarpackiego i południowych powiatów woj. lubuskiego.

IMGW planuje także wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Niebezpieczeństw należy spodziewać się w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim.

Prognoza zagrożeń na sobotę - upał i burze z gradem

W sobotę upał może utrzymać się wyłącznie w woj. podkarpackim i południowych powiatach woj. lubuskiego. Mogą obowiązywać tam alarmy drugiego stopnia.

Synoptycy planują także utrzymanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

