Z nieba będzie lał się żar. Zachodnia Polska pomarańczowa od alertów IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - upał

W województwie zachodniopomorskim i zachodnich oraz północnych powiatach woj. pomorskiego temperatura maksymalna w środę wyniesie od 30 stopni Celsjusza do 33 st. C, w czwartek od 33 st. C do 36 st. C. W nocy termometry pokażą od 17 st. C do 20 st. C. Ostrzeżenia wejdą w życie w środę o godzinie 13 i wygasną w czwartek o godz. 20.