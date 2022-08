Alerty IMGW. Kolejny dzień z tropikalnym żarem, a także z ryzykiem wystąpienia gradobić

Synoptycy IMGW ostrzegają przed burzami z gradem, podczas których porywy wiatru osiągną do 70 kilometrów na godzinę. W wielu regionach również upał da się we znaki. Przed tymi dwoma pogodowymi zagrożeniami obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia.

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna sięgnie od 29 do 32 stopni Celsjusza w cieniu. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 do 19 st. C.

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

Prognozowane są wyładowania atmosferyczne, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu o sumie od 35 do 45 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami sypnie gradem. Ostrzeżenia będą ważne w godzinach 11.30-22.30 w piątek.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - upał

W dzień termometry pokażą maksymalnie od 29 do 31 st. C, a w nocy minimum od 14 do 17 st. C.