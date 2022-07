Alerty IMGW - nieznośny upał, groźne burze z gradem. Alarmy trzeciego i drugiego stopnia

IMGW alarmuje - w całym kraju we znaki dadzą się burze z gradem i upał. Obowiązują pomarańczowe i czerwone ostrzeżenia. Sprawdź, gdzie wydano alerty.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne.

Alerty IMGW trzeciego stopnia - upał

Alerty najwyższego stopnia przed upałem obowiązują w województwach:

- podkarpackim;

- małopolskim, w powiatach: gorlickim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, brzeskim, bocheńskim, proszowickim, miechowskim, krakowskim, Kraków, wielickim i myślenickim;

- świętokrzyskim, w powiatach: buskim, staszowskim, sandomierskim, opatowskim, pińczowskim i kazimierskim;

- lubelskim, w powiatach: kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, krasnostawskim, Zamość, tomaszowskim;

- mazowieckim, w powiatach południowo-wschodnich.

W tych regionach nadal trwają upały. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 32 do 35 stopni Celsjusza, lokalnie nawet 37 st. C. Temperatura minimalna w nocy osiągnie od 18 do 22 st. C.

Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 20 w piątek.

Jak przetrwać upały RCB

Alerty IMGW trzeciego stopnia - burze z gradem

Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed burzami z gradem wydane zostały w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, białogardzkim, szczecineckim;

- pomorskim, w powiatach na zachodzie regionu;

- kujawsko-pomorskim, w powiatach zachodnich;

- wielkopolskim, w powiatach na wschodzie regionu;

- łódzkim, w powiatach: łęczyckim, zgierskim, Łódź, poddębickim, pabianickim, bełchatowskim, łaskim, zduńskowolskim, sieradzkim, wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywy wiatru do 115 kilometrów na godzinę, lokalnie do 130 km/h. Miejscami grad. Możliwość utworzenia się trąby powietrznej.

Ostrzeżenia będą ważne od godz. 15 w piątek do północy.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie burzy RCB

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

Alerty drugiego stopnia przed upałem IMGW wydał w województwach:

- warmińsko-mazurskim (poza powiatami północno-zachodnimi);

- pomorskim (w powiatach południowo-wschodnich);

- kujawsko-pomorskim;

- mazowieckim (tam, gdzie nie obowiązują alarmy trzeciego stopnia);

- podlaskim;

- łódzkim;

- świętokrzyskim (we wszystkich powiatach poza tymi, gdzie obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia);

- opolskim;

- małopolskim (we wszystkich powiatach poza tymi, gdzie obowiązują czerwone alarmy);

- śląskim;

- dolnośląskim, (w powiatach położonych na wschodzie);

- wielkopolskim (poza powiatem złotowskim).

Na tych terenach nadal będzie upalnie. Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30 do 34 st. C., w piątek lokalnie do 35 st. C. Temperatura minimalna wyniesie od 18 do 21 st. C.

Alerty ważne będą do godziny 20 w piątek.

Jak zasnąć i wysypiać się w upały PAP/Maciej Zieliński

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

Pomarańczowy stopień ostrzeżeń przed burzami z gradem został ogłoszony w województwach: zachodniopomorskim (wszędzie, gdzie nie obowiązują alarmy trzeciego stopnia), pomorskim (poza powiatami zachodnimi), kujawsko-pomorskim (poza powiatami zachodnimi), wielkopolskim (w powiatach zachodnich), lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim (powiaty wschodnie), mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, warmińsko-mazurskim (w powiatach zachodnich).

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw., oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę, lokalnie do 90 km/h. Miejscami może pojawić się grad.

Na zachodzie ostrzeżenia będą ważne w godzinach 13-22 w piątek. Na południu alarmy będą ważne albo od godz. 15 do północy, albo godz. 17 do godz. 2 w sobotę. W pozostałych regionach burze dadzą się we znaki od godz. 17 i będą ważne fo godz. 2 lub 5 w sobotę.

Alerty IMGW IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Jak szybko nagrzewa się samochód Maria Samczuk/PAP

Autor:kw

Źródło: IMGW