Końca upałów nie widać. IMGW zapowiada alarmy najwyższego, czerwonego stopnia

Synoptycy IMGW ostrzegają przed upałami, które według prognozy pogodowych zagrożeń utrzymają się co najmniej do piątku. Obowiązują ostrzeżenia pomarańczowe i żółte, a w kolejnych dniach w części Polski mogą zostać ogłoszone alerty czerwone, czyli najwyższego stopnia. Również burze dadzą się we znaki.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali w poniedziałek ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

Alerty IMGW drugiego stopnia, tak zwane pomarańczowe, obowiązują we wszystkich województwach, przy czym nie wszędzie na całych ich obszarach. Ostrzeżenia ogłoszono zatem w województwach:

- zachodniopomorskim;

- pomorskim, z wyłączeniem powiatów wejherowskiego i puckiego;

- kujawsko-pomorskim;

- warmińsko-mazurskim;

- lubuskim;

- wielkopolskim,

- łódzkim;

- dolnośląskim, z wyjątkiem powiatów: jeleniogórskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kłodzkiego;

- opolskim;

- śląskim, z wyjątkiem powiatów: cieszyńskiego, żywieckiego, bielskiego, Bielsko-Biała;

- małopolskim, z wyjątkiem powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego;

- podkarpackim, poza powiatami położonymi na południowym wschodzie i wschodzie;

- świętokrzyskim;

- lubelskim;

- mazowieckim;

- podlaskim.

Na tych terenach prognozowana jest temperatura maksymalna do 34 stopni. Temperatura minimalna w nocy ma wynieść od 16 st. C do 20 st. C.

Ostrzeżenia na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolsce, Dolnym Śląsku ważne będą do godz. 20 w poniedziałek, a w pozostałych regionach wygasną o godz. 20 we wtorek.

Natomiast na terenie wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, północnych regionów woj. podlaskiego, a także powiatów położonych wschodzie woj. podkarpackiego, alerty będą ważne do piątku do godz. 20.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW IMGW

Alerty IMGW pierwszego stopnia - upał

Dla części woj. śląskiego przed upałem wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obowiązują w powiatach cieszyńskim, żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała.

Tutaj termometry mogą pokazać w dzień maksymalnie od 28 do 31 st. C, a w nocy temperatura minimalna ma osiągnąć od 14 st. C do 17 st. C. Alerty stracą ważność o godz. 20 we wtorek.

Jak przetrwać upały RCB

Alerty IMGW pierwszego stopnia - burze z gradem

W niektórych regionach kraju pojawią się burze. Żółte alarmy przed nimi obowiązują w województwach:

- pomorskim, (z wyłączeniem wschodnich powiatów), kujawsko-pomorskim (poza wschodnimi powiatami), łódzkim (w powiatach położonych na zachodzie), gdzie ostrzeżenia ważne będą w godzinach 8-15 we wtorek;

- zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim (w powiatach raciborskim i gliwickim), gdzie groźna aura utrzyma się w godzinach 4-12 we wtorek;

- lubuskim, gdzie alerty będą w mocy od północy do godz. 8 we wtorek.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć okresami silne opady deszczu od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie burzy RCB

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek - upał i burze z gradem

Wtorek zapowiada się upalny. Pomarańczowe alerty przed tym pogodowym zagrożeniem mogą obowiązywać w województwach: pomorskim (w powiatach wschodnich), kujawsko-pomorskim (poza zachodnimi powiatami), mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim (poza powiatami położonymi na południu), śląskim (poza powiatami południowymi).

Alarmy pierwszego stopnia przed upałem mogą zostać wydane na terenie województwa łódzkiego (poza powiatami zachodnimi) i śląskiego (w powiatach południowych).

Również burze z gradem mogą tego dnia dać się we znaki. IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nimi w województwach: zachodniopomorskim (w powiatach wschodnich), pomorskim, warmińsko-mazurskim (w powiatach zachodnich), kujawsko-pomorskim, mazowieckim (w powiatach zachodnich), łódzkim, wielkopolskim (w powiatach południowo-wschodnich), opolskim, śląskim, małopolskim i świętokrzyskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na środę - upał

W środę alerty drugiego stopnia przed upałem mogą pojawić się w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim (poza południowymi powiatami), śląskim (poza południowymi powiatami), opolskim, dolnośląskim (z wyłączeniem południowych powiatów).

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem IMGW planuje wydać na terenie województw: lubuskiego, śląskiego (południowych powiatów), małopolskiego (poza południowymi powiatami), dolnośląskiego (poza południowymi powiatami).

Prognoza zagrożeń IMGW na środę IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek - upał i burze z gradem

Najwyższy - trzeci stopień alertów - może zostać w czwartek wydany przed upałem w województwach: wielkopolskim i łódzkim.

Ostrzeżenia drugiego przed upałem stopnia mogą objąć prawie wszystkie województwa, z wyłączeniem tych, gdzie w mocy będą czerwone alarmy oraz poza południowymi powiatami woj. dolnośląskiego.

Żółte alarmy przed upałem mogą pojawić się w województwie dolnośląskim, w powiatach południowych tego regionu.

Oprócz tego miejscami może zagrzmieć. Ostrzeżenia przed burzami IMGW planuje wydać na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek - upał i burze z gradem

W piątek czerwone alerty mogą pojawić się w województwach wielkopolskim i łódzkim.

Niższy stopień alertów, czyli tak zwany pomarańczowy, może objąć województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, dolnośląskie (poza południem regionu), opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. Najniższy stopień - pierwszy - może pojawić się na południu województwa dolnośląskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem pojawią się niemal w całej Polsce, poza województwami: podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek IMGW

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak szybko nagrzewa się samochód Maria Samczuk/PAP

Jak zasnąć i wysypiać się w upały PAP/Maciej Zieliński

