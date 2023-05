Alerty IMGW. Obowiązują pomarańczowe i żółte ostrzeżenia przed ulewami

czytaj dalej

NASA będzie mogła przewidzieć z półgodzinnym wyprzedzeniem wystąpienie potencjalnie niszczycielskiej burzy słonecznej. Amerykańska agencja kosmiczna opracowała algorytm sztucznej inteligencji, który potrafi to uczynić na podstawie danych satelitarnych i sygnałów zarejestrowanych na Ziemi. To szczególnie ważne teraz, gdy nasza gwiazda zbliża się do "maksimum słonecznego".