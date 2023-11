Przechodzi front, pada śnieg i deszcz, a temperatura spada poniżej zera. Uwaga na gołoledź!

czytaj dalej

W zeszłym tygodniu niedźwiedź zaatakował w Bieszczadach mężczyznę. 56-latek z licznymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. - To wejście w jego teren sprawia, że on się broni i dochodzi do takich dramatycznych sytuacji - powiedział Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Dodał, że będąc głęboko w lesie, nie zachowujmy się absolutnie cicho.