IMGW ostrzega przed śnieżycami

Intensywne opady śniegu możliwe są przez całą sobotę w części Pomorza oraz Warmii i Mazur. W niektórych powiatach województwa pomorskiego wiatr w porywach ma rozpędzać się do 70 kilometrów na godzinę. Obowiązują alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Alerty IMGW- intensywne opady śniegu

Prognozowane są opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 centymetrów, miejscami do 15 cm. Ostrzeżenia będą ważne do północy.