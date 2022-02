Alerty IMGW - śnieg, zawieje, silny wiatr, oblodzenia. Niemal cała Polska objęta alarmami

Alerty IMGW drugiego stopnia: intensywne opady śniegu

Prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20-35 centymetrów. Alerty będą ważne do godziny 6 w czwartek.

Alerty IMGW drugiego stopnia: zawieje i zamiecie śnieżne

Powyżej 600 metrów nad poziomem morza przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 25-40 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia stracą ważność o godz. 14 w środę.

Alarmy IMGW pierwszego stopnia: intensywne opady śniegu

Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10-20 cm. Alerty ważne będą do godz. 6 w czwartek.

Alerty IMGW pierwszego stopnia: silny wiatr

Na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach południowych, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, który może osiągnąć średnią prędkość od 25 do 45 km/h, w porywach do 75-80 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu. Alerty będą ważne do godz. 14 w środę.