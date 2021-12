Alerty IMGW - śnieg, zawieje lub zamiecie śnieżne. Niebezpiecznie w części kraju

Alerty IMGW: intensywne opady śniegu

Alerty IMGW: zawieje i zamiecie śnieżne

Oprócz tego zagrożeniem będą zawieje i zamiecie śnieżne. Alarmy wydano w województwie podkarpackim, gdzie niebezpiecznie będzie do godz. 12. Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne, spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 30 do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 60 km/h, wiejącego z południa i południowego zachodu.