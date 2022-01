Alerty IMGW - silny wiatr, zawieje lub zamiecie śnieżne, oblodzenie. Alarmy drugiego i pierwszego stopnia

W nocy porywy wiatru na Bałtyku dochodziły do 101 kilometrów na godzinę. Wzdłuż Wybrzeża najsilniej wiało w Łebie - do 83 km/h - poinformował w czwartek nad ranem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wśród morskich stacji wodowskazowych największe do tej pory wzrosty poziomu morza odnotowano we Władysławowie. "Wśród stacji wodowskazowych morskich, największe do tej pory wzrosty poziomu morza nastąpiły we Władysławowie. Stan wody wzrósł do strefy wody wysokiej i zabrakło 5 cm do przekroczenia stanu ostrzegawczego" - poinformowali synoptycy. Dodali,, że w najbliższym czasie możliwe są kolejne wahania i wzrosty.