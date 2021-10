Alerty IMGW przed silnym wiatrem. Alarmy nawet drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w czwartek oraz w piątek rano średnia prędkość wiatru osiągać będzie do 45 kilometrów na godzinę. W pasie nadmorskim prognozowane są porywy do 65 km/h, a nad samym morzem do 110 km/h. Na Bałtyku pojawi się sztorm z porywami do 10-11 w skali Beauforta. Na północy kraju wystąpić mogą również burze.