Wietrznie i ślisko w całym kraju. Ostrzeżenia IMGW we wszystkich województwach

Alerty IMGW - silny wiatr

- dolnośląskim , lubuskim , wielkopolskim , zachodniopomorskim , gdzie ważne będą do godz. 15 w czwartek;

- kujawsko-pomorskim (w powiatach południowo-zachodnich i południowych), łódzkim , opolskim , śląskim , małopolskim , świętokrzyskim , mazowieckim (w powiatach południowych i południowo-zachodnich), gdzie obowiązywać będą do godz. 20 w czwartek;

- podkarpackim i lubuskim (w powiatach południowych i centralnych), gdzie w mocy będą do północy.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do około 75-80 km/h.

Alerty IMGW - oblodzenie

- warmińsko-mazurskim , gdzie we wschodnich regionach będą ważne od godz. 19 w czwartek, a w pozostałych regionach wejdą w życie trzy godziny później. Wszędzie wygasną o godz. 8 w piątek;

- lubelskim , w powiatach: łukowskim, radzyńskim, bialskim, Biała Podlaska , parczewskim, włodawskim, lubartowskim, gdzie niebezpiecznie będzie od północy do godz. 8 w piątek;

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna powietrza sięgnie od około -2 do -7 stopni Celsjusza, zaś temperatura minimalna przy gruncie od około -4 do -10 st. C