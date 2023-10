Wietrzny poranek w części kraju. IMGW wydał pomarańczowe alerty

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

W części kraju IMGW wydał alerty drugiego stopnia. Są one w mocy w województwach:

W regionach tych prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru południowego o średniej prędkości do 55 kilometrów na godzinę, w porywach osiągającego do 90 km/h, a lokalnie do 100 km/h.