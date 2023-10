Uwaga, nadciąga wichura! IMGW ogłosił pomarańczowe alerty

Alerty IMGW

Jak podano w komunikacie, prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach od 75 km/h do 95 km/h. W drugiej części nocy z piątku na sobotę ma nastąpić przejściowy wzrost porywów do 110 km/h. Będzie wiać z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.