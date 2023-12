Żółte alarmy IMGW w 10 województwach. Uważajmy na silny wiatr

czytaj dalej

Szympansy mają zdolność do rozpoznawania na zdjęciach członków stada, których nie widziały nawet przez kilkadziesiąt lat - do takich wniosków doszli amerykańscy naukowcy. Może to świadczyć o posiadaniu długiej pamięci społecznej przez małpy. Zdaniem badaczy, odkrycie może też pomóc w pogłębianiu wiedzy nad obecnością tego rodzaju umiejętności u ludzi.