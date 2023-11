Alerty IMGW. Uwaga na silny wiatr i ulewy. Obowiązują pomarańczowe i żółte alarmy

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru wiejącego ze średnią prędkością wynoszącą do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 70-90 km/h. Lokalnie może wiać do 100 km/h, z kierunków południowych i zachodnich. Alarmy ważne będą do godziny 8 w sobotę.