Bardzo silny wiatr i ulewy. Pomarańczowe i żółte alerty IMGW w wielu miejscach

24-letni kierowca motocykla uderzył w tył kampera po tym, jak wiozący turystów ze Szwajcarii pojazd gwałtownie zahamował. Do wypadku doszło w słynnej kalifornijskiej Dolinie Śmierci. Jak się okazało, samochód wykonał gwałtowny manewr, by nie przejechać przechodzącego przez drogę dużego pająka. Ranny motocyklista trafił do szpitala.