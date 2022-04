Alerty IMGW - silny wiatr, roztopy, śnieg. Większość kraju z ostrzeżeniami, także drugiego stopnia

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

- pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, w którym alarmy wejdą w życie o godz. 12 w poniedziałek i będą ważne do godz. 1 we wtorek.

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 40-55 kilometrów na godzinę, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

- wielkopolskim i łódzkim , w których niebezpiecznie będzie od godz. 15 w poniedziałek do godz. 1 we wtorek;

- mazowieckim , w powiatach na północnym zachodzie regionu; silny wiatr jest prognozowany od godz. 16 w poniedziałek do godz. 3 we wtorek;

- warmińsko-mazurskim , w zachodniej części województwa, gdzie groźnie będzie od godz. 16 w poniedziałek do godz. 5 we wtorek

- dolnośląskim , w powiatach zachodnich i południowych, gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 17 w poniedziałek do godz. 3 we wtorek.

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25km/h do 45 km/h, w porywach do 80-90 km/h, z południowego zachodu.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna ma wynieść od 1 do 2 stopni Celsjusza, temperatura maksymalna od 5 do 7 st. C. Przewidywana suma opadów deszczu i deszczu ze śniegiem wyniesie natomiast od 2 do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 15 do 25 kilometrów na godzinę, w porywach do 60 km/h, z kierunku południowo-zachodniego.