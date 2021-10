Prognoza zagrożeń IMGW. Silny wiatr, możliwe alarmy nawet drugiego stopnia

czytaj dalej

Choć pistacje (orzechy pistacjowe) naturalnie występują jedynie w ciepłym klimacie to są uwielbiane przez ludzi na całym świecie. Do głównych rejonów uprawy pistacji zaliczają się kraje azjatyckie – Afganistan, Iran, Irak, Turcja i Syria, natomiast w Europie największe plantacje tych orzechów znajdują się w Grecji. Drzewo pistacji należy do rodziny nanerczowatych, z których najczęściej uprawiane są: pistacja właściwa (Pistacia vera) i pistacja atlantycka (Pistacia atlantica).