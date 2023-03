Niebezpieczne porywy wiatru w większości kraju. Gdzie i kiedy należy szczególnie uważać

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W kilkunastu województwach prognozowane są silne porywy wiatru. Może on osiągać prędkość do 85 kilometrów na godzinę. Sprawdź, w których regionach będzie niebezpiecznie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Obowiązują one w województwach:

- podkarpackim, w powiatach na południu województwa, gdzie groźnie będzie do godz. 16 we wtorek;

- dolnośląskim. Alerty będą tam w mocy od godz. 19 do godz. 22 we wtorek, a na wschodzie województwa - od godz. 21 do północy;

- opolskim. Alarmy IMGW w tych regionach będą obowiązywać między godz. 22 we wtorek a godz. 1 w środę;

- lubuskim. Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 17 we wtorek i wygasną o godz. 21 tego samego dnia;

- śląskim, gdzie niebezpiecznej pogody należy spodziewać się między godz. 23 we wtorek a godz. 1 w środę;

- małopolskim, w powiatach miechowskim, olkuskim, krakowski, Kraków, wadowickim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, gdzie groźnie będzie między godz. 1 a 3 w środę;

- zachodniopomorskim. Alerty będą w mocy we wtorek w godzinach 16-21;

- mazowieckim, w zachodniej części województwa. Ostrzeżenia będą w mocy między godz. 22 we wtorek a 2 w środę;

- warmińsko-mazurskim, w zachodniej części województwa. Groźnie będzie między godz. 22 we wtorek a 2 w środę;

- świętokrzyskim, w powiatach: koneckim, włoszczowskim, jędrzejowskim. Alerty IMGW będą w mocy między godz. 1 a 3 w środę;

- pomorskim, gdzie ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 19 do godz. 22 we wtorek, a na wschodzie województwa - od godz. 21 do północy;

- kujawsko-pomorskim; na zachodzie województwa alerty będą aktywne od godz. 19 do godz. 22 we wtorek, a w powiatach wschodnich - od godz. 21 do północy;

- łódzkim, gdzie groźnie będzie między godziną 22 we wtorek a godziną 2 w środę;

- wielkopolskim. Tam ostrzeżenia będą w mocy od godz. 19 do godz. 22 we wtorek, a na wschodzie województwa - od godz. 21 do północy.

Prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 40 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75-85 km/h, na wschodzie z południowego zachodu, na zachodzie kraju z północnego zachodu.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy PAP/Adam Ziemienowicz

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:as,dd

Źródło: IMGW, RCB, tvnmeteo.pl