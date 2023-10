IMGW przedłużył ważność alertów. Uwaga na silny wiatr

IMGW przedłużył ważność alertów przed silnym wiatrem. W dwóch województwach niebezpiecznie może być aż do późnego popołudnia. Sprawdź, gdzie pogoda może być niebezpieczna.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, lokalnie do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i południowego zachodu.