Alerty IMGW drugiego stopnia. Porywy wiatru sięgną nawet 90 kilometrów na godzinę

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Ostrzeżeniami objęta została prawie cała Polska, a w pięciu województwach wydano alerty drugiego stopnia. Miejscami niebezpiecznie będzie do środowego poranka.

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

W części Polski we wtorek obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Alerty zostały wydane w województwach:

- zachodniopomorskim , w powiatach: Świnoujście , kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin i sławieńskim. Alerty będą w mocy w godzinach 16-22 we wtorek;

- pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk , lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia , Sopot, Gdańsk i nowodworskim. Ostrzeżenia wejdą tam w życie we wtorek o godzinie 19 we wtorek i wygasną w środę o godz. 3;

- lubuskim , gdzie alerty będą obowiązywały we wtorek od godz. 18 do północy

- dolnośląskim . Ostrzeżenia będą tam w mocy od wtorku od godz. 18 do północy.

- wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, wągrowieckim, obornickim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim, poznańskim, Poznań, średzkim, śremskim, kościańskim, grodziskim, wolsztyńskim, leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim i krotoszyńskim. Alerty będą w mocy od godz. 18 do północy.

Jak zaznacza IMGW, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55-60 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, z kierunków zachodnich. Na Wybrzeżu alerty mogą być kontynuowane z niższym stopniem.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

- zachodniopomorskim , wszędzie poza regionami objętymi alertami drugiego stopnia. Alarmy będą w mocy od wtorku od godz. 17 do północy;

- pomorskim , tam, gdzie nie wydano pomarańczowych ostrzeżeń. Alerty wejdą w życie o godz. 20 we wtorek i wygasną o godz. 3 w środę;

- kujawsko-pomorskim, gdzie będą w mocy od godz. 20 we wtorek do środy do godz. 3;