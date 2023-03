Alerty IMGW - silny wiatr. W perspektywie możliwe także oblodzenie

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 kilometrów na godzinę, lokalnie do 45 km/h. W porywach może on rozwijać prędkość do 75 km/h, a lokalnie do 85 km/h.