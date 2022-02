Nadal nie jest bezpiecznie. Alerty IMGW w kilku województwach

czytaj dalej

Wichury przechodziły w sobotę przez Polskę. Do czterech wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Straż pożarna w całym kraju miała pełne ręce roboty. Do godziny 18 odnotowała ponad 23 tysiące interwencji. Jak powiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, z powodu rekordowej liczby 180 tysięcy zgłoszeń na linię alarmową 112 system spowolnił, ma wrócić do normalnego funkcjonowania późnym wieczorem w sobotę. Porywisty wiatr zrywał dachy i łamał drzewa. Bez prądu pozostaje ponad 1,2 miliona gospodarstw domowych.