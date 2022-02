Alerty IMGW przed silnym wiatrem, oblodzeniem i śniegiem. Groźna aura na południu Polski

Alerty IMGW: oblodzenie

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna na Ziemi Świętokrzyskiej i na Śląsku wyniesie około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie będzie około -2 st. C. W Małopolsce i na Podkarpaciu termometry wskażą minimalnie około -4 st. C, a temperatura przy gruncie osiągnie około -5 st. C.