Alerty IMGW. Wiatr o prędkości 95 kilometrów na godzinę, lód i roztopy

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

- zachodniopomorskim , w powiatach: kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin i sławieńskim, w których niebezpiecznie będzie od godz. 8 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek;

- pomorskim , w powiatach nadmorskich, gdzie ostrzeżenia będą w mocy od godz. 10 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45-60 kilometrów na godzinę, w porywach do 95 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

- zachodniopomorskim (w pozostałych powiatach), lubuskim , dolnośląskim , wielkopolskim , gdzie groźnie będzie w godz. 10-18 w poniedziałek, a miejscami od 11 w poniedziałek do 4 we wtorek;

- pomorskim (w reszcie regionu), kujawsko-pomorskim , gdzie alarmy zaczną obowiązywać o godz. 11 w poniedziałek i będą w mocy do godz. 4 we wtorek;

- warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, opolskim (powiaty północne i zachodnie), śląskim (powiaty północne), małopolskim (powiaty północne), podlaskim, lubelskim i podkarpackim, w których niebezpiecznie będzie od godz. 14 w poniedziałek do godz. 7 we wtorek lub od godz. 16 w poniedziałek do godz. 13 we wtorek;