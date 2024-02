Alerty IMGW. Pomarańczowe i żółte alarmy w części kraju

Synoptycy IMGW wydali alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Ostrzegają przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągać prędkość do 90 kilometrów na godzinę. W części kraju prognozuje się też oblodzenie. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Prognozowane jest wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h. Alerty ważne będą do godziny 22 w czwartek. Początkowo będzie wiać z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego, a po południu i wieczorem z północnego zachodu.