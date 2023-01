Alerty IMGW - silny wiatr. Niebezpieczne warunki w części kraju

czytaj dalej

Z badania przeprowadzonego przez psychologa z University of Warwick w Wielkiej Brytanii wynika, że orangutany porozumiewają się ze sobą za pomocą nawoływań złożonych głównie z sekwencji spółgłoskowych. - Rodzi to pytanie o to, skąd się wzięły te wszystkie spółgłoski, które wchodzą w skład ludzkich języków - zastanawia się Adriano Lameira.