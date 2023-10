Nie tylko silny wiatr będzie groźny. Alerty IMGW także przed intensywnymi opadami

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

W województwach południowych wiatr może osiągać średnio 35-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h.

Na Pomorzu początkowo wiatr będzie wiał ze średnią prędkością do 40-60 km/h w porywach do 70 km/h, nad morzem do 85 km/h. Wieczorem i w nocy wiatr będzie dochodził do 45-65 km/h, a w porywach do 100 km/h. Rano w sobotę wiatr zacznie słabnąć.