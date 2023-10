Niebezpieczne godziny w kilku regionach. Alerty IMGW drugiego stopnia

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

W województwach południowych wiatr wiejący z kierunku południowego może osiągać średnio 35-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Alerty stracą tam ważność o godzinie 8 w sobotę.

Na Pomorzu wieczorem i w nocy prognozowane jest wystąpienie wiatru o prędkości od 45 km/h do 65 km/h, w porywach do 100 km/h, ze wschodu. Rano wiatr zacznie słabnąć. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 12 w sobotę.