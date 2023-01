Alerty IMGW. Silny wiatr i gołoledź. Niebezpieczna aura w części kraju

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi, które mogą spowodować powstanie gołoledzi. Na drogach i chodnikach zrobi się ślisko. Obowiązują też alarmy przed silnym wiatrem, który w porywach rozpędzi się do 85 kilometrów na godzinę.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Występują i i nadal są prognozowane są tam słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. Alerty ważne będą do godziny 9 w niedzielę.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, z południa. Ostrzeżenia ważne będą do godziny 14 w niedzielę do godziny 12 w poniedziałek.