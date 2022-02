Alerty najwyższego stopnia w siedmiu województwach. Porywy mogą sięgać nawet 130 kilometrów na godzinę

Pogoda będzie niebezpieczna dla zdrowia i życia. IMGW ponownie wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla całej Polski. Obowiązują alerty trzeciego i drugiego stopnia. W sobotę w porywach może wiać nawet do 130 kilometrów na godzinę. Synoptycy po raz kolejny nie wykluczają burz.

Alerty IMGW trzeciego stopnia: silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 120 km/h, a w nadmorskich powiatach nawet do 125-130 km/h. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego. Miejscami możliwe są burze.