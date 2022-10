Aura może być miejscami niebezpieczna. Prognoza zagrożeń IMGW

czytaj dalej

Naukowcy odkryli dowody na to, że rośliny podobne do współczesnych pojawiły się na Ziemi znacznie wcześniej, niż do tej pory sądziliśmy. Znaleziona w południowych Chinach skamieniałość wskazuje na to, że praprzodkowie dzisiejszych roślin zielonych wywodzą się z bardzo wczesnego okresu w dziejach Ziemi i już wtedy byli zaskakująco podobni do obecnie spotykanych organizmów.