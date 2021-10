Alerty IMGW przed silnym wiatrem. Zachowajcie ostrożność

Silny wiatr - alarmy IMGW drugiego stopnia

Alerty drugiego stopnia - w trzystopniowej, rosnącej skali - obowiązują na terenie nadmorskich powiatów województw zachodniopomorskiego i pomorskiego , gdzie groźnie będzie do godziny 9 w piątek.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w pasie nadmorskim do 45-60 km/h, porywach do 100-110 km/h, z południowego zachodu i zachodu.