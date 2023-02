Aż drugi stopień alertów IMGW. Wiatr może być niszczycielski

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50-55 km/h, w porywach do 75-80 km/h, z południowo-zachodni i zachodu.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami wynoszącą od -7 do -10 stopni Celsjusza, lokalnie w obniżeniach terenu możliwe są spadki do -15 st. C. Powieje ze średnią prędkością do 5-15 km/h.